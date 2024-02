Knie, Hüfte und Co: So lange wartet man auf die OP

Unterschiedliche Wartezeiten...

Im Klinikum Schärding kommt man in vier Wochen zur Krampfadern-Operation dran, im Kepler Uniklinikum (KUK) sowie bei den Barmherzigen Brüdern in Linz dauert es hingegen 90 Wochen, also knapp zwei Jahre. Für ein neues Knie wartet man im Ordensklinikum Linz ein gutes Jahr, im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck drei Monate. Diese Wartezeiten (siehe Grafik weiter unten) für planbare Operationen geben die Spitalsstandorte auf ihren Webseiten an, Notfälle werden natürlich sofort behandelt, dringliche Fälle vorgereiht.