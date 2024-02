Europa League bis 2027 bei ServusTV im Free-TV

Sie haben mehrmals erwähnt, dass ServusTV über 30 Live-Sportrechte im Programm hat. Was ist ihre Strategie?

„Unser Ziel war, das ganze Jahr über ein Premium-Sportangebot zu bieten - von Wintersport, Motorsport, Fußball, Tennis bis Segeln ist jetzt alles dabei. Damit möchten wir weiterwachsen und unsere Position als der Anbieter für Premium-Sport im TV und Streaming-Bereich ausbauen. Außerdem möchten wir uns weiter in der Branche als relevanter Partner der Sport- und Werbeindustrie verankern. Es war ein hartes Stück Arbeit über 30 Live-Sportrechte an Land zu ziehen. Und es ist noch härteres Stück Arbeit diese auch in einem kompetitiven Markt zu behaupten. Dass immer mehr internationale Player in den Markt drängen und unsere Werbegelder ohne Wertschöpfung für den heimischen Markt abschöpfen, macht es nicht einfacher. Als kleines Land mit hoher Mediendichte sollten heimischer Medienhäuser, Politik, Verbände und Wirtschaft noch stärker zusammenrücken, um den heimischen Standort stärken. Damit Sportrechte und Werbegelder im Land bleiben, wir den österreichischen Sportjournalismus stärken können und uns gemeinsam zukunftsfit machen.“