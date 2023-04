Unternehmen lernen, den Frauen zu vertrauen

„Das ist die Welt eines Mannes, aber sie wäre nichts ohne eine Frau“, sang James Brown in den 1960er-Jahren in seinem Hit „It‘s A Man‘s Man‘s Man‘s World“. Ein bisschen überholt kommt der Text daher, wenn man einen Blick auf die Wirtschaft in Oberösterreich wirft. Denn die wird mit 1. Mai wieder ein großes Stück weiblicher. Und das ist kein Zufall, sondern die neue Normalität.