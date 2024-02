Umweltanwalt zerlegt Pläne für Wohnbau am Friedhof

In Gmunden stehen die entscheidenden Tage für das geplante Wohnbauprojekt am evangelischen Friedhof auf dem Programm. Im Gemeinderat soll im März die Umwidmung in Bauland beschlossen werden. Davor meldet sich aber die Umweltanwaltschaft des Landes zu Wort. Das Gutachten fällt alles andere als positiv aus.