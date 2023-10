Auf kirchlich geweihter Fläche Wohnungen geplant

Pesttote auf Areal bestattet

Nicht weniger problematisch sei, dass im 17. Jahrhundert Pesttote auf dem als „Sauwoad“ bekannten Areal bestattet wurden, nach dem zweiten Weltkrieg war das Grundstück lange Zeit eine illegale Mülldeponie. Wiatschka ist überzeugt, dass in wenigen Jahren neue Friedhofsflächen benötigt werden. „Wir rechnen mit 3300 Bestattungen in den nächsten 20 Jahren.“ Nachsatz: „Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, an Ersatz- und Erweiterungsflächen für Pandemien, Katastrophen oder Kriege zu denken.“