Was den „Bayern-Killer“ aus Steyr so stark macht

Kevin Stöger schoss mit einem Tor und einer Vorlage den FC Bayern München bei Bochums 3:2-Heimsieg noch tiefer in die Krise. Sein eigener Klub liegt jetzt schon jetzt neun Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Der Oberösterreicher hat daran mit fünf Treffern und sechs Assists großen Anteil - damit ist er in beiden Kategorien übrigens in dieser Saison bisher auch der beste Österreicher in der deutschen Bundesliga.