Kinderwagen, Hund und Krücken statt Ski und Schnee

Zumindest einen positiven Aspekt brachte das Aus mit sich: die gewonnene Zeit kann der Jungpapa mit Vierbeiner Joia und Töchterchen Olympe verbringen. Auf Instagram teilte der Technik-Spezialist Einblicke in seinen Alltag ohne Skiern an den Füßen. „Mein erster Winter weit weg vom Schnee. Irgendwie ein seltsames Gefühl, aber ich genieße die Zeit mit Familie“, so Pinturault.