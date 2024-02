Awdijiwka: Russen zahlen hohen Preis für Einnahme

„Russland ist in eine Zermürbungsfalle getappt“

Fazit der Militärblogger: „Indem sie viermal so viele Panzer verloren, wie sie eigentlich hätten verlieren müssen, sind die Russen in eine Zermürbungsfalle getappt. Sie könnten das, was von Awdijiwka übrig ist, einnehmen. Aber sie werden die Ruinen zu einem Preis an Menschen und Ausrüstung gewinnen, den sie wahrscheinlich nicht so schnell wieder wettmachen können - und wahrscheinlich nicht, ohne das Tempo der Operationen anderswo entlang der Front in der Ukraine zu verlangsamen.“