„Letztlich zählt doch nur, was man als Mensch ist“

„Krone“: Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, Sie feiern am 22. Februar Ihren 40. Geburtstag. Mit welchen Gefühlen blicken Sie diesem Tag und beginnenden neuen Lebensjahrzehnt entgegen?

Astrid Eisenkopf: 40 ist für mich nur eine Zahl, der 30er tat auch nicht weh. Ich komme aber nicht wirklich dazu, über so eine Frage nachzudenken. Das Einzige, was ich merke, ist, dass ich gewisse Dinge mit fortschreitendem Alter gelassener sehe - im Job und auch in Beziehungen.