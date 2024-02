2 Millionen €, aber Austria braucht mehr Schultern

In einem der „Krone“ vorliegenden Schreiben an die Aufsichtsrats-, Verwaltungs- sowie Kuratoriumsmitglieder ruft jene Gruppe auf, die Summe jetzt um weitere 1,5 Millionen aufzustocken - damit die AG bis zur Realisierung des Stadionverkaufs mehr Liquidität habe. Und auch, „um eine Insolvenz abwenden zu und eine ordentliche Geschäftstätigkeit vollziehen zu können. Wir, die Gesellschafter der VIOLA Investment GmbH und Darlehensgeber der FK Austria Wien ersuchen um Ihre geschätzte Unterstützung für unsere Austria“, bleibt man im Ton höflich. Fakt ist, dass nicht alle, die beim Klub gerne mitreden auch entsprechend mitzahlen. Die Grundstimmung bei den Veilchen ist intern dennoch optimistisch - wenn die Last auf mehrere Schultern verteilt werden kann.