Rapid-Pfarrer vor Funktion bei Austrias Bruder

Der Fußball hat immer wieder Kuriositäten zu bieten, am Samstag dürfte er diesbezüglich um ein weiteres Kapitel reicher sein. Nämlich dann, wenn Christoph Pelczar von den Mitgliedern des Zweitligisten Stripfing zum neuen Obmann gewählt wird und diese Wahl auch annimmt. So weit, so gut, so unspektakulär. Erst der genaue Blick auf die Materie öffnet die Augen. Pelczar ist Pfarrer. In Weikendorf, jener Marktgemeinde, zu der auch Stripfing zählt. Es ist schon ungewöhnlich genug, wenn ein Geistlicher das höchste Amt eines Profiklubs bekleiden soll, im Fall Pelczar doppelt ungewöhnlich. Denn der gebürtige Pole ist nicht irgendein Pfarrer, sondern seit 2016 der Rapid-Pfarrer. Und Stripfing seit letzten Sommer als Kooperationspartner der kleine Bruder der Austria . . .