Shiffrins Chance auf Kristallkugel ist nun minimal

Fast zeitgleich vermeldete die US-Amerikanerin, dass sie erst in Aare wieder an den Start gehen kann. Im schwedischen WM-Ort von 1954, 2007 und 2019 finden am 9. und 10. März ein Riesentorlauf und ein Slalom statt. Danach wartet nur noch das Weltcup-Finale in Saalbach. Heißt: Gut-Behrami hätte im besten Fall sechs weitere Rennen, um der zum Zusehen verdammten Shiffrin davonzuziehen.