Shiffrin: Strand statt Schnee in Soldeu

Knie hält noch nicht

Am Freitag hatt Shiffrin erklärt, beim Weltcup in Soldeu nicht dabei zu sein. Die US-Amerikanerin fühlt sich nach ihrem Sturz in Cortina noch nicht bereit. Der Heilungsprozess im linken Knie, in dem sie sich das Außenband überdehnt und eine Knochenprellung erlitten hat, schreitet voran, wie Shiffrin auf Instagram schreibt. Trotzdem kämen Rennen für sie noch zu früh, sie brauche noch Zeit. „Mein Knie hält der Belastung noch nicht stand.“