„Heute wollen Spieler per Du mit dem Trainer sein“

„Krone“: Herr Pacult, das Regel-Pensionsalter für Männer beträgt in Österreich 65 Jahre. Am 28. Oktober ist es bei Ihnen so weit - wie lange sehen wir Sie noch an der Seitenlinie?

Peter Pacult: Wenn wir nicht absteigen, gilt mein Vertrag noch bis 2025. Gedanken an die Pension habe ich daher keine!

Andreas Heraf: Der Peter schaut ja viel jünger aus als 64. Er ist ein fitter Bursche und wird hoffentlich lange als Trainer tätig sein. Davon ich jedenfalls überzeugt.