Schweizer holt Bestzeit - Kriechmayr ragt heraus

Am Samstag wird bereits die vorletzte Abfahrt der Saison ausgetragen, nachher folgt nur noch das Finale in Saalbach. Nach dem Super-G am Sonntag (jeweils 12.00 Uhr) verabschiedet sich der Männer-Weltcup für zwei Wochenenden in die USA. Die Rennen im kalifornischen Palisades Tahoe sowie in Aspen sind allerdings rein den Technikern vorbehalten.