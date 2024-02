Neue Wohnungen und Betriebe in alter Zuckerfabrik

Passende Nutzungskonzepte sollen erstellt werden

Eine gründliche Bestands- und Bedarfserhebung läuft bereits an. Im Zuge dessen werden von der Planungsabteilung der Landesimmobiliengesellschaft – jeweils in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt – passende Nutzungskonzepte erstellt. „Die Mieter, die zuständigen Stellen des Landes und alle Unternehmen der Landesholding sind in das Auswahlverfahren eingebunden, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen“, merkt der Infrastrukturlandesrat an. Große Flächen sollen ebenso als Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Details ergeben sich erst aus den Begutachtungen der nächsten Wochen.