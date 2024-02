Julia Mayer läuft den Vienna City Marathon

„Der Vienna City Marathon ist für mich mit extrem viel Emotionen und Stolz verbunden. Ich bin in Wien im vergangenen Jahr einen neuen österreichischen Rekord gelaufen. Das war fast unbeschreiblich, weil die Stimmung so gigantisch war. Deshalb freue ich mich sehr auf das Rennen. Ich werde in fittester Form an den Start kommen und eine Top-Platzierung anpeilen“, so Mayer.