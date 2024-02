Wiener produzierte Tausende Kinderpornos mit KI

„Ich habe meinen ersten Porno mit zehn Jahren geschaut“, sagt der 43-Jährige am Landesgericht Eisenstadt. Dort wird verhandelt, weil er in Deutschkreutz ein Mädchen angesprochen hatte - die Ermittler führten danach eine Hausdurchsuchung durch. „Ich habe schon als Jugendlicher gewusst, dass die Sachen im Leben nicht realisierbar sind. Also wurde ich beziehungsunfähig.“