UNO: Keine Beteiligung an „Zwangsvertreibungen“

Der internationale Druck auf die Regierung von Premier Benjamin Netanyahu wächst. Spitzenvertreter aus den USA, Israel, Katar und Ägypten bemühten sich am Dienstag bei einem Treffen in Kairo um eine Feuerpause im Gaza-Krieg. US-Präsident Joe Biden hatte im Vorfeld gefordert, die in Rafah festsitzenden Zivilisten müssten „geschützt“ werden. Nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. im Weißen Haus sagte Biden, viele Menschen in Rafah seien „mehrfach vertrieben“ worden, „vor der Gewalt im Norden geflohen, und jetzt drängen sie sich in Rafah - ungeschützt und angreifbar“.