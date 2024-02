Schleife Ebenfurth kommt einfach nicht zum Zug

Linie Ebenfurth für schnellere Zugverbindungen aufgerüstet

Gleichzeitig wird die Pottendorfer Linie im Raum Wampersdorf bis Ebenfurth für mehr und schnellere Zugverbindungen aufgerüstet. „Mit den ÖBB befinden wir uns laufend in enger Abstimmung. Die Ausbaupläne sind mit der Raaber Bahn AG, zwischen Niederösterreich und dem Burgenland sowie den vom Bau betroffenen Gemeinden Hornstein, Neufeld, Ebenfurth, Eggendorf und Pottendorf akkordiert“, sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner: „Jeder will das Projekt so rasch wie möglich umsetzen, weil alle davon profitieren.“