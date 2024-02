Lohngerechtigkeit: Reichen aktuelle Maßnahmen?

Von Jahresbeginn bis zum 14. Februar 2024 arbeiten ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen statistisch gesehen gratis. Grund dafür ist das geschlechtsspezifische Lohngefälle - der „Gender-Pay-Gap“. Dieser hat sich in den letzten 25 Jahren um 3 Prozent verringert, so hätten wir in 300 Jahren Einkommensgleichheit. Reichen aktuelle Maßnahmen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!