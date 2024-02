Darum bleiben die meisten F1-Boliden heuer schwarz

Kritik am Düster-Look

Eine Maßnahme, die nicht gerade bei jedem Fan der Rennklasse Begeisterung auslöst. Martin Brundle, langjähriger Formel-1-Pilot und heutiger Sky-Experte, kritisierte den Look von Haas, Alpine und Williams etwa auf Twitter. „Der neue Aston schaut klasse aus. Man sollte den Rennställen in Sachen Gewicht ein Zugeständnis machen, damit sie mit kompletter Lackierung auf die Bahn gehen können. Das Feld sollte dynamisch aussehen, das ist Formel 1. Einige von ihnen sehen 2024 leider düster aus und halbfertig“, schrieb der 64-Jährige.