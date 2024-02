F1-Team überrascht mit komplett neuem Look

Aufbruchstimmung im Schweizer Rennstall ist angesagt. Nach der Ära Alfa Romeo bei Sauber (von 2017 bis 2023) bricht ein neues Kapitel an. Gespannte Blicke waren es auch von den Fahrern Zhou Guanyu und Valtteri Bottas bei der Auto-Präsentation in London. Die beiden scheinen zukünftig nicht mehr in Schwarz-Rot (Alfa Romeo), sondern in Schwarz-Neongrün durch das Fahrerfeld - die Farben von Titelsponsor „Stake“.