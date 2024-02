Kraft und Aigner nach Halbzeitführung „abgestürzt“

Doch es wurde einer seiner schlechteren Sprünge. Zuletzt in Willingen hatte der Pongauer als 39. die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst, ehe er tags darauf immerhin Sechster wurde. In Lake Placid hat der 30-Jährige am Sonntag (15.15 Uhr) ebenfalls eine zweite Chance. Dazwischen findet noch am Samstag (23 Uhr) ein Super-Team-Springen statt. Kos geht da mit dem Rückenwind seines ersten Weltcup-Einzelsiegs hinein. Der 24-Jährige gewann 0,8 Zähler vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi sowie 1,1 Punkte vor dem Norweger Marius Lindvik.