Jury sorgt für fragwürdiges Aus: ÖSV-Athlet sauer

Eine mehr als fragwürdige Jury-Entscheidung hat am Sonntag beim Weltcup-Rennen in Bakuriani (GEO) für großes Aufsehen gesorgt. Betroffen davon war Skicrosser Johannes Aujesky, der sich als Laufzweiter seines Viertelfinal-Heats bereits in der Vorschlussrunde wähnte, als er plötzlich nach einem vermeintlichen Torfehler aus dem Rennen genommen wurde und sich damit als bester Österreicher mit Platz 16 zufriedengeben musste.