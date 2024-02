„Heuchlerisch!“ Ex-DFB-Kicker rechnet mit Löw ab

Nicht im WM-Kader

Doch zur großen Überraschung wurde Kruse nach dem Lehrgang nicht mehr nominiert. Er fehlte bei der WM 2014 in Brasilien und wurde somit nicht wie seine damaligen Teamkollegen Weltmeister. „Das fand ich so heuchlerisch“, schimpft Kruse über Löw. „Dann sag mir doch einfach: ‚Max, du hast Scheiße gebaut, für dich war es das in der Nationalmannschaft‘. Zieh es einfach strikt durch. Aber so zu tun, als ob ich noch eine Chance kriegen würde und mich dann einfach nicht einzuladen ...“