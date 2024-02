Die Mitte schweigt

Irgendwie ist es mit der allgemeinen Stimmungslage wie mit der gefühlten Temperatur. Man denkt, es ist arschkalt, dabei hat es zehn Grad plus. In einer „Welt des rasenden Stillstands“, um einen Begriff des Soziologen Hartmut Rosa zu gebrauchen, wo wir immer mehr Energie verschleudern, um unseren Status quo zu erhalten, aber kaum mehr Wachstum generieren, was nach Marx ja das unweigerliche Ende jeder kapitalistischen Gesellschaft sein muss, in dieser Welt also erleben wir uns nur noch als Stechende und Hauende. Niemand ist mehr an der Meinung des Anderen interessiert, weil der eh blöd ist, uniformiert, und weil es überhaupt zu viel Kraft und Zeit kostet, einander zuzuhören. Jeder sitzt in seiner eigenen Bubble, jeder hat sich seine Bastelreligion zurechtgelegt, seinen kuscheligen Fleckerlteppich vom Verständnis der Welt. Die Gesellschaft ist entzweit.