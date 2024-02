Shootingstar auf den Spuren von Markus Rogan

„Gänsehaut“

Befreiter an den Start gehen indes die bereits fix für Paris qualifizierten Felix Auböck, Simon Bucher und Martin Espernberger. „Ich gehe ohne Erwartungshaltung in die WM“, meint Bucher, während er bei den jüngsten Leistungen vom 20-jährigen Shootingstar Espernberger stets „Gänsehaut“ bekomme. Der Linzer, der seit vier Jahren in den USA lebt und Elektrotechnik studiert, hatte im Oktober sein Olympia-Ticket gelöst.