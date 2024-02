Jetzt also doch: Selenskyj setzt Armeechef ab

In einem aufsehenerregenden Artikel für die britische Zeitschrift „The Economist“ schrieb der General davon, dass der Krieg am Boden in eine Pattsituation geraten sei. Nur große Waffenlieferungen und ein Technologiesprung könnten die ukrainischen Streitkräfte wieder in die Offensive bringen. Selenskyj widersprach seinem höchsten Militär bei dieser Einschätzung öffentlich.