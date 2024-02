Plötzlich eine ganz heiße rot-weiß-rote Sieg-Aktie

Der Spätstarter ist plötzlich eine heiße Aktie. Raschner, 29, war „im Training seit Jahren schnell“, weiß Pfeifer. „Aber er hat es nie ins Rennen gebracht“. In seinen ersten 39 Slaloms fuhr der Tiroler nur fünfmal in die Punkte, nie in die Top 15. Erstmals brachte er es im Vorjahr bei der WM in Courchevel und Méribel auf den Punkt: Als Spezialist für den Parallelbewerb einberufen, holte er Silber. „Das hat in ihm etwas ausgelöst“, so Pfeifer.