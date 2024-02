Unter Stro(h)m: Diesen Bullen mobbt keiner mehr!

Die „Krone“ unterbrach beim Training. Wobei „unterbrach“ das falsche Wort ist. „Passt schon, reden wir, ich trainiere nebenher sowieso weiter“, zwinkert Aleksandar Mraovic. Täglich schuftet er im Gym23 oder unweit entfernt im FIT/One. Es wird natürlich geboxt, es werden Ausdauerworkouts betrieben oder mit Gewichten Muckis gestählt. Die breite Brust ziert ein Tattoo eines Boxers mit Bullenkopf, darunter steht: „Mess with the bull and you get the horns“, also „Leg dich mit dem Bullen an, dann wirst du die Hörner spüren“.