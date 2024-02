Der „Mythos Schalke“ droht beerdigt zu werden

Auf Schalke schrillen die Alarmglocken. Platz 14 in der Tabelle der 2. deutschen Bundesliga, nur zwei Punkte vor dem Tabellenkeller - das Abstiegsgespenst treibt sich in Gelsenkirchen herum. Die „Königsblauen“ kämpfen nicht nur gegen den Abstieg in die 3. Liga, sondern den Absturz in die Bedeutungslosigkeit.