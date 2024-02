„Es outen sich nicht viele homosexuelle Spieler“

Sprache bewusster verwunden

Dem Homophobie-Vorwurf, der sich gegen den deutschen Profi-Fußball insgesamt richtet, widersprach Hitzlsperger: „Es ist mir zu kurz gegriffen, wenn man sagt, nur der Fußball hat ein Problem mit Homosexualität. Da übersehen wir, dass das auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen noch immer der Fall ist“, betont er. „Ich denke, dass in allen Gesellschaftsbereichen nach wie vor bei zu vielen Menschen schwul in Verbindung steht mit negativ, schlecht, weich. Man sieht das zum Beispiel an der Sprache. Wenn etwas uncool ist, dann ist es oftmals ,schwul‘, wenn beim Fußball ein Pass schlecht ist, dann hört man auch heute noch, das sei ein schwuler Pass gewesen. Es ist wichtig, wie wir mit Wörtern hantieren.“