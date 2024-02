Die Leiden des Königs vor seiner Krebsdiagnose

Der britische König Charles III. hat Krebs. Er ist guter Dinge, diesen überwinden zu können und es heißt in britischen Medien, dass man im März mit seiner Rückkehr zu seinen öffentlichen Pflichten rechnet. Zipperlein, wenn man so will, quälten den König schon vor der dramatischen Diagnose. 2018 scherzte er in Brisbane, er sei in einem Alter, wo „laufend Teile von ihm abfallen würden.“