„US-Vergeltungsangriffe sind nur eine Biden-Show“

„Wir sehen in diesen Versuchen, die Muskeln spielen zu lassen, in erster Linie den Wunsch, die innenpolitische Landschaft in Amerika zu beeinflussen,“ sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja am Montag auf einer von Moskau beantragten Sitzung des Sicherheitsrates zu den Angriffen. „Wir sehen den Wunsch, das katastrophale Image der gegenwärtigen amerikanischen Regierung auf der internationalen Bühne irgendwie zu korrigieren, während der Präsidentschaftswahlkampf in vollem Gange ist“, so Nebensja weiter.