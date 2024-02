Raketen-Krieg in Nahost steht erst am Anfang

Zusammenarbeit in Vergangenheit

Sullivan sprach damit einen Drohnenangriff auf eine US-Basis in Jordanien an, bei dem drei US-Soldaten ums Leben gekommen waren; aber auch zahlreiche weitere Attacken auf Stellungen von US-Streitkräften im nördlichen Kurdengebiet in Syrien und auch im Irak. Hinter diesen Angriffen stecken immer Milizen, die mit dem Iran verbündet sind, die aber in der Vergangenheit teils auch mit den USA zusammengearbeitet haben – etwa im Kampf gegen den Islamischen Staat.