Opfer musste Klowasser trinken und wie Hund bellen

Vier Jahre Haft (nicht rechtskräftig) fasste ein 20-Jähriger in Wiener Neustadt als Haupttäter in einem ungewöhnlichen Verbrechen aus. Am 15. Juni 2023 verschaffte sich der Serbe Leonardo R. zusammen mit dem 17-jährigen Marcel V. - der 18 Monate teilbedingt bekam - in Wien-Simmering gewaltsam Zugang zur Wohnung ihres Opfers. Was als Streit um intime Fotos begann, artete in einen sadistischen Akt aus.