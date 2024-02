Wehrlose Heimbewohnerin sexuell missbraucht

Alkohol und Marihuana konsumiert

Die 24-jährige Mitbewohnerin in einem Obdachlosenheim hatte sowohl bei der Polizei als auch in der kontradiktorischen Einvernahme angegeben, an jenem Abend gemeinsam mit dem Beschuldigten und weiteren Bewohnern in der Teeküche des Kaplan-Bonetti-Hauses in Dornbirn Alkohol und Marihuana konsumiert zu haben. Als der „Umtrunk“ vorbei war und jeder wieder sein Zimmer aufsuchte, sei sie noch „zum Quatschen“ und auf einen Joint zum Angeklagten gegangen. Dort sei ihr plötzlich schlecht geworden.