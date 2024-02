Halbfinale! Auch Sturz kann Vekic nicht stoppen

Donna Vekic hat sich am Freitag als erste Spielerin für das Halbfinale des mit 922.573 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz qualifiziert. Die als Nummer drei gesetzte Kroatin besiegte die Französin Clara Burel, die in Runde eins Österreichs einzige Vertreterin Sinja Kraus ausgeschaltet hatte, nach 90 Minuten und zwei sehr unterschiedlichen Sätzen mit 6:0, 7:6(3).