Alois Mühlbacher: „Tief singe ich nur zum Spaß“

„Krone“: In YouTube singen Sie einen Queen-Hit mit barocker Perücke. Wie ist die Idee dahinter?

Alois Mühlbacher: Wir wollten einen Pop-Song im barocken Stil arrangieren, der Peuerbacher Komponist Georg Wiesinger hat mir „Don't Stop Me Now“ auf den Leib umgeschrieben. Dazu drehten wir ein Video in Kostümen – die Resonanz ist toll. Es gefällt auch Menschen, die mit meiner Art des Singens nicht so viel anfangen können.