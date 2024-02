Wie feiern Sie den Rosenmontag?

Es gibt verschiedene Erklärungen für die Namensherkunft dieses Tages. Der bekanntesten nach ist der Rosenmontag auf den Rosensonntag zurückzuführen, an dem der Papst eine goldene Rose segnete und an herausragende Persönlichkeiten verschenkte. Erst später wurde der Name auf den Montag übertragen, an dem das „Festordnende Komitee“ in Köln die Hauptversammlung für den Karneval abhielt. Als Tag, an dem es gestattet war, das Fasten kurzzeitig zu unterbrechen, galt er schon immer als eine Zeit für Ausgelassenheit, Spaß und Freude.