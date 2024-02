Neuer Mini-Park statt baufälligem Glashaus

Den Anfang macht das baufällige Glashaus, auch „Aquarium“ genannt, das schon länger leer steht. Die Abrissarbeiten haben am Freitag gestartet, die „Krone“ war vor Ort. Stattdessen wird am linken Donaukanalufer, zwischen Augartenbrücke und Salztorbrücke ein neuer Mini-Park mit einer Gesamtfläche von 140 Quadratmetern errichtet. „Am Donaukanal reiht sich ein Lokal an das andere, was aber fehlt sind Grünflächen und konsumfreie Zonen“, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), die bei den Abrissarbeiten live dabei war.