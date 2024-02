Immer mehr Junge schlittern in die Privatinsolvenz

„Schnell in der Schuldenfalle“

Gudrun Steinmann, Leiterin der Finanzbildung in der FSW Schuldenberatung, weiß davon zu berichten: „Erst kürzlich meldete sich ein junger Mann. Er hatte um 1200 Euro einen Fernseher gekauft und wollte ihn später zahlen. Aus dem Später ist mittlerweile ein Jahr geworden. Und durch Zinsen, Strafen und Anwaltsschreiben sind aus 1200 Euro 2400 Euro geworden. In die Schuldenfalle tappt man schnell.“