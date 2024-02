Protest in Brüssel: Bauern blockieren EU-Parlament

Die Bauernproteste in Europa haben nun auch den EU-Gipfel erreicht. Landwirte aus mehreren Ländern blockierten am Donnerstagvormittag mit ihren Traktoren Straßen in Brüssel, um während des Treffens der Staats- und Regierungschefs gegen steigende Kosten, Umweltauflagen und Billigimporte zu demonstrieren.