Aleks Rakic: Vom Prater in die Las-Vegas-Show

Der Wiener „Käfigkämpfer“ Aleksandar Rakic wird in diesem Frühjahr am 13. April vor 20.000 Fans und Donald Trump den größten Kampf seiner Karriere bestreiten. Was er sich davon erwartet, erzählte er der „Krone“. Plus: Der boomende Sport „Mixed Martial Arts“ bekommt jetzt endlich auch in Österreich einen eigenen Verband.