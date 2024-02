Europas älteste Kinderschuhfirma ist gerettet

Forderungen in Höhe von 3 Millionen Euro

Bislang haben 93 Gläubiger ihre Forderungen angemeldet, anerkannt wurden davon derzeit eine Summe in Höhe von 3,01 Millionen Euro. Die Schulden werden mit einer 20-Prozent-Quote beglichen. Insgesamt sind beim in die Insolvenz geschlitterten Unternehmen 18 Mitarbeiter beschäftigt: 15 in Österreich, drei in Deutschland.