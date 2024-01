Fix! Salzburg schnappt sich ÖFB-Zukunftshoffnung

Handlungsbedarf nach Baidoo-Verletzung

In der zuletzt erfolgreichen EM-Qualifikation gegen Estland feierte Daniliuc sein Debüt im Nationalteam. „Aufgrund der Verletzung von Samson Baidoo war es notwendig, dass wir in der Defensive noch jemanden holen“, erklärte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. „Mit Flavius Daniliuc kommt ein Spieler, der trotz seines noch jungen Alters schon viel Erfahrung mitbringt und auch topfit ist, war er doch am Montag noch in der Serie A im Einsatz.“