Ski-Talent: „Das macht Lust auf mehr“

Das ist bitter! Matthias Fernsebner musste seine Teilnahme an den 43. Alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Portes du Soleil (Fra) absagen. Der 18-Jährige (SC St. Martin bei Lofer), der in den Speed-Disziplinen daheim ist, muss nach einem Sturz vergangene Woche in Tarvis an der Schulter operiert werden. Für den Pinzgauer ist die Saison gelaufen.