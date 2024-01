Schüler-Firmen vor dem Vorhang in der Therme

„Die Schüler gewinnen bei so einer Übungsfirma hautnah Einblick in die Vorgänge und Abläufe in einem Unternehmen, erfahren, was es für eine erfolgreiches Unternehmen braucht, welche Positionen dabei bekleidet werden müssen und wie wichtig Teamwork ist“, hob Bildungslandesrätin Daniela Winkler die Wichtigkeit dieser Ausbildungsform hervor. Auch die Schüler selbst waren begeistert. So präsentierten die Jugendlichen des HLP Oberwart ihren Radiosender „pradio“. Nicht von ungefähr, denn in ihrer Schule gibt es wirklich ein vollwertiges Radiostudio und auch ein Studio für Videos.