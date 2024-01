Spießrutenlauf rund um Abrechnung für PV-Strom

Seit dem 3. Jänner des Vorjahres hat Walter S. seine Photovoltaikanlage bereits in Betrieb. „Für die Einspeisung habe ich einen Abnahmevertrag mit der OeMAG“, schilderte der Steirer. Mit September 2023 sollte er, so sei es in Aussicht gestellt worden, dann die Jahresabrechnung für die geleistete Einspeisung des überschüssigen Stroms erhalten. Gekommen ist aber keine.